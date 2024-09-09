Стало известно, когда планируют достроить школу в омском микрорайоне «Серебряный берег». По первоначальному плану здание школы, рассчитанное на 1122 ученика, должны были сдать в декабре этого года.
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Стало известно, когда планируют достроить школу в омском микрорайоне «Серебряный берег». По первоначальному плану здание школы, рассчитанное на 1122 ученика, должны были сдать в декабре этого года.