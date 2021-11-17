Забирают из-за выборов: первые заявления коммуниста Самсонова после обысков

Появилось новое видео с задержанием депутата ЗС ПК от КПРФ Артемом Самсоновым. На кадрах видно, как силовики выводят парламентария под конвоем из квартиры после проведенного обыска.
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