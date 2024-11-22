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Зеленский потребовал от Запада «жёсткой реакции» на удар новейшей российской ракетой «Орешник» по «Южмашу»

Зеленский потребовал от Запада «жёсткой реакции» на удар новейшей российской ракетой «Орешник» по «Южмашу»

Зеленский требует от западных партнеров «жесткой реакции» на удар новейшей баллистической ракетой средней дальности по заводу «Южмаш».

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Этот изворотливый клоун здорово науськивает весь западный мир на Россию. Совсем мозги отказали. И ведь его слушают. Особенно те, кому по барабану благополучие своих стран, лишь бы нагадить России. Следующий этап - снабдить &quot;Орешник&quot; действующей боевой частью, и за каждый залп  по мирным регионам России - залп по очередному кублу украинских вояк.
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16 час.
Виктор Тимошевский
Да не сам он науськивает,а его старший наставник-маразматик. Вот кто хочет уничтожить Россию и заодно Европу,чтобы снова верховодить над миром.
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14 час.

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