Леонтий Букштейн

Этот изворотливый клоун здорово науськивает весь западный мир на Россию. Совсем мозги отказали. И ведь его слушают. Особенно те, кому по барабану благополучие своих стран, лишь бы нагадить России. Следующий этап - снабдить "Орешник" действующей боевой частью, и за каждый залп по мирным регионам России - залп по очередному кублу украинских вояк.