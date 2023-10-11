Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Информационные и гибридные войны за зарплату уборщика

Информационные и гибридные войны за зарплату уборщика

Информационные и гибридные войны за зарплату уборщикаПришла печальная новость из МГУ: преподавателям первой в России уникальной магистерской программы "Информационные и гибридные войны", открытой в мае 2022 года под Специальную военную операцию, не платят заработную плату.

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