Жителей Карелии не устраивают новые тарифы на электроэнергию

Граждане подписывают петицию против грабительских тарифов, к борьбе подключились некоторые депутаты Заксобрания Жители республики создали и активно подписывают петицию, которую назвали «Нет грабительским тарифам на электроэнергию!».
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