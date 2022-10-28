Ответив нет признанию лидерства Китая, Индии и других стран в рамках старых правил игры, Запад стал абсолютно другим, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».