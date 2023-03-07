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Лига конференций. 1/8 финала. «Лацио» примет АЗ, «Вест Хэм» сыграет с кипрским АЕК в четверг

«Лацио» во вторник примет АЗ в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. В четверг «Вест Хэм» сыграет в гостях с АЕК из Ларнаки, «Вильярреал» – с «Андерлехтом», «Фиорентина» будет противостоять «Сивасспору».

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