NDP: Банда Качиньского участвует во всех американских затеях

«Отличительной чертой правящей партии является полное отсутствие дальновидности. Иными словами, банда Качиньского идёт на уступки США, разрушает отношения с другими странами, сеет раздор в НАТО и ЕС и участвует во всех американских скандалах.
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