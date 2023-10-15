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Мировое обозрение

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NDP: Банда Качиньского участвует во всех американских затеях

NDP: Банда Качиньского участвует во всех американских затеях

«Отличительной чертой правящей партии является полное отсутствие дальновидности. Иными словами, банда Качиньского идёт на уступки США, разрушает отношения с другими странами, сеет раздор в НАТО и ЕС и участвует во всех американских скандалах.

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