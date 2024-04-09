В Самарской области полицейскими пресечена деятельность группы, осуществляющей незаконный оборот наркотиков

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области возбуждены уголовные дела в отношении 35-летнего организатора и 12 участников преступного сообщества, которые обвиняются в совершении не менее 12 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступлений.