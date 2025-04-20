Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Сегодня у черножопой срани патрули, завтра отряды, после завтра вооруженные дивизии. Вот к чему всё идёт и клонится! ...В Москве дети из ...
  • Alex Nемо
    А чего вы ожидали? Они русских боятся даже когда те идут в одиночку,  а  уж если объединяться... Я родился и вырос в...Готовы достать ор...
  • Мария
    Зачем собаки воют? -  воют, чтобы привлечь к себе внимание! Вот и всё.Третью мировую на...

Американцы приехали сдавать багаж. Без ручки

Американцы приехали сдавать багаж. Без ручки

Для фиксация размышлений статья, ибо ничего серьёзного не произошло. Хотя как посмотреть. Во-первых, гордому Гегемону разыграли в лицах бессмертную реплику Первого Министра из киносказки Шварца «Обыкновенное чудо»: Да, я взбунтовался! Я взбунтовался! И вы вовсе не величайший из королей, а всего лишь выдающийся, да и только! Что, съел? Выдающийся, да и только! И вы вовсе не по заслугам именуетесь почётным святым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх