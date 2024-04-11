Путину докладывают о ситуации с паводками, невзирая на время, заявил Песков

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации с паводками в регионах страны, невзирая на время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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