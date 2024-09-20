На заводе Jaguar Land Rover появился робот-пес

Компания Jaguar Land Rover привлекла роботизированного пса к охране своего предприятия в Ковентри. Четвероногое устройство, разработанное компанией Boston Dynamics, каждый час совершает обход территории предприятия.
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