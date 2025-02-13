В Рязани поставят мюзикл о жизни Сергея Есенина

Будущую постановку обсудили на круглом столе, прошедшем вчера в Константинове.В Рязани к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина поставят мюзикл о жизни и творчестве поэта, сообщает министерство культуры Рязанской области.
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