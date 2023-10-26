Стрельба в Льюистоне стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году

Массовая стрельба в американском Льюистоне (штат Мэн) привела к наибольшему числу жертв среди случаев вооруженного насилия в США за 2023 год, следует из данных организации Gun Violence Archive (GVA), опубликованных телеканалом CNN 25 октября.
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