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Новости Тамбова

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На Солнце вновь зафиксировали резкий всплеск активности

На Солнце вновь зафиксировали резкий всплеск активности

На Солнце вновь зафиксировали резкий всплеск активности. Мощные вспышки возобновились примерно с полуночи по московскому времени, и теперь учёные всерьёз обеспокоены возможными последствиями для нашей планеты.

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