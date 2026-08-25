На Солнце вновь зафиксировали резкий всплеск активности. Мощные вспышки возобновились примерно с полуночи по московскому времени, и теперь учёные всерьёз обеспокоены возможными последствиями для нашей планеты.
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