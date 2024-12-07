Просто ссора "детей мигрантов"? Скандал в калужской школе оказался с двойным дном. Где справедливость?

Скандал в калужской школе оказался с двойным дном. Выяснилось, что семья школьника, который стал жертвой нападения одноклассника в Калуге, переселилась из Таджикистана в Россию по программе для соотечественников, пытаясь избежать притеснений.
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