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Царьград

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Просто ссора "детей мигрантов"? Скандал в калужской школе оказался с двойным дном. Где справедливость?

Скандал в калужской школе оказался с двойным дном. Выяснилось, что семья школьника, который стал жертвой нападения одноклассника в Калуге, переселилась из Таджикистана в Россию по программе для соотечественников, пытаясь избежать притеснений.

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