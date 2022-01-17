Специалисты РЭБ ВВО прикрыли военные объектов от нападения беспилотников в Республике Бурятии

Специалисты РЭБ ВВО прикрыли военные объектов от нападения беспилотников в Республике Бурятии

Военнослужащие на штатной технике совершили марш в назначенные районы и выполнили комплекс задач по занятию позиций, развертыванию специального оборудования.

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