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Госдеп — американцам на Украине: чемодан, план эвакуации и никакой надежды на правительство

Госдеп — американцам на Украине: чемодан, план эвакуации и никакой надежды на правительство

Государственный департамент США ужесточил предупреждения для своих граждан в отношении Украины, фактически признав, что страна превратилась в зону повышенной опасности не только из-за боевых действий, но и из-за внутреннего хаоса.

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