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В восьми районах Татарстана зафиксировали мор пчел: пасечники посчитывают убытки

В восьми районах Татарстана зафиксировали мор пчел: пасечники посчитывают убытки

Мор пчел зафиксировали в 8 районах Татарстана. Обращения об отравлении насекомых в Министерство сельского хозяйства и продовольствия поступили и Тюлячинского, Спасского, Лаишевского, Пестречинского и Заинского района, а также Черемшана и Чистополя.

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