В восьми районах Татарстана зафиксировали мор пчел: пасечники посчитывают убытки

Мор пчел зафиксировали в 8 районах Татарстана. Обращения об отравлении насекомых в Министерство сельского хозяйства и продовольствия поступили и Тюлячинского, Спасского, Лаишевского, Пестречинского и Заинского района, а также Черемшана и Чистополя.