В Роспотребнадзоре объяснили, грозит ли России вспышка листериоза

Накануне массовые заражения и гибель людей от этой инфекции фиксировались в США и Канаде. После того как в США и Канаде зафиксировали случаи заражения листериозом и даже гибели от этой инфекции, в Роспотребнадзоре выступили с заявлением.
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