Даже после качественного ремонта авто теряет в цене до 20%. Но компенсация возможна

Даже при качественном восстановительном ремонте машина неизбежно обесценивается, однако собственники имеют законное право получить компенсацию этой разницы.
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