В Октябрьском районе Приморского края проходит акция «Каникулы с Общественным советом»

В рамках Всероссийского проекта «Каникулы с Общественным советом» сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому округу совместно с общественниками провели встречу со школьниками в Центре культуры и досуга Октябрьского округа в селе Покровка.
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