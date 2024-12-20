МВД расследует дело обманутой мошенниками пенсионерки, дозвонившейся Путину

Сотрудники полиции расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении жительницы Казани Елены Маркеловой, которая обратилась на совмещённую прямую линии и пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
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