Рецензия: «5утра» – «Как дела». Простая песня о главном

2023, «Студия Союз» Оценка: 8 из 10. Омский семейный дуэт Никиты и Анны Беляковых, усиленный композитором и саунд-продюсером Никитой Барабановой, сенсационно попал в чарты с песней «Давай сбежим (Искорки)».
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