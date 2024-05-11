В ГИБДД рассказали, может ли инспектор требовать документы у пассажиров

Инспектор ГИБДД, фото: njcar.ru Автомобилисты прекрасно осведомлены о том, что сотрудники ДПС могут остановить машину для проверки наличия у водителя прав, свидетельства о регистрации транспортного средства и страховки ОСАГО.
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