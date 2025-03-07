Самый известный киллер России Леша Солдат попросился на СВО

Реваншист - это от природы бестолочь. Он всю жизнь делает тупые поступки и за неприятие их окружением, пытается всем мстить. Это поверхностное воспитание с детства. Увы. Евг. Р-Р.

Евгений Рудаков

Дополнение реваншисту: Меня с первого класса, т.е с 1947 г. воспитывали и по родственному, и в школе, и по соседски Участники Великой отечественной войны, которые воевали на всех фронтах и не раненного не было ни одного. И они за свою жизнь донесли до нас всё, что им пришлось пережить. Не обижайся, малой, но знания твои шибко поверхностные. Евг. Р-Р.