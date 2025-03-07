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Самый известный киллер России Леша Солдат попросился на СВО

Самый известный киллер России Леша Солдат попросился на СВО

БлокнотРУ Одному из самых известных наёмных убийц России, Алексею Шерстобитову, более известному под прозвищем Лёша Солдат, может быть предоставлено условно-досрочное освобождение (УДО).

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Комментарии
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Евгений Рудаков
Реваншист - это от природы бестолочь. Он всю жизнь делает тупые поступки и за неприятие их окружением, пытается всем мстить. Это поверхностное воспитание с детства. Увы. Евг. Р-Р.
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14 час.
Евгений Рудаков
Дополнение реваншисту:  Меня с первого класса, т.е с 1947 г. воспитывали и по родственному, и в школе, и по соседски Участники Великой отечественной войны, которые воевали на всех фронтах и не раненного не было ни одного. И они за свою жизнь донесли до нас всё, что им пришлось пережить. Не обижайся, малой, но знания твои шибко поверхностные. Евг. Р-Р.
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14 час.
В С
Продемонстрировал исправление ? Что вернул , к жизни , убитых братков ? Хотя на передовой может быть полезен.
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11 час.
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