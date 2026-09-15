К чёрту все эти гороскопы со всей астрологией!. Чепуха это всё. Ромашковое гадание. Ну прочла ты, допустим, что козерог не ладит с девами и сходится со стрельцом.
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- - Мне нужен мален...
- - Мне нужен мален...
- ХЭ Корми меня!!!
Крышку унитаза закрывать надо и все. Всем будет комфортно.
у нормальных людей закон простой-если в туалете нет писсуара,то ВСЕ САДЯТСЯ....если есть,то мужик-к нему,а женщина садится всегда на сухое...