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Медведев в матче с О’Коннеллом вызвал врача, упустив два матчбола. Он потребовал дать ему те же лекарства, что давали сопернику

Даниил Медведев вызвал врача во втором круге US Open против Кристофера О’Коннелла. Он проиграл третий сет, упустив два матчбола.

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