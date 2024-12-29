В Южной Корее разбился пассажирский Boeing 737, погибли 179 человек

В аэропорту южнокорейского города Мулана при заходе на посадку разбился пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находился 181 человек.
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