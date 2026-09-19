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RT Russia

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RT показал, как пациенты Склифа голосуют на выборах прямо в больничных палатах

RT показал, как пациенты Склифа голосуют на выборах прямо в больничных палатах

Пациенты института имени Склифосовского голосуют на выборах в Государственную думу прямо в больничных палатах.

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