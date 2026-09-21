В Москве прощаются с чемпионом по биатлону, депутатом Госдумы Сергеем Чепиковым

На прошлой неделе, 17 сентября, не стало Сергея Чепикова. Спортсмен скончался после продолжительной борьбы с раком.
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