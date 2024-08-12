«Со мной», — Прилучный, попытавшийся отобрать сына у бывшей жены, вышел с ребенком к публике с заявлением

Актер Павел Прилучный похвастался в личном блоге интересом своего сынишки Тимофея к профессии отца. Он показал, как мальчик выходит с ним на сцену и работает за ее пределами, помогая коллегам и работникам театра с выносом декораций и подобными простыми поручениями.