В МИД РФ допустили контакты с Украиной на Генассамблее ООН

Juliane Sonntag/IMAGO/TASS Москва не исключает рассмотрения предложения Киева о контактах на полях Генассамблеи ООН, если украинская сторона официально выступит с такой инициативой.
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