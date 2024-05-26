Татарстанцев в очередной раз предупредили о заморозках

В Татарстане ожидается двухдневное серьезное понижение температуры воздуха в ночью 27 и 28 мая. По данным Гидрометцентра РТ, в эти дни возможны заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов по всей республике.
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