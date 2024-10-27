Не может сдерживать эмоций: жених Ани Лорак заявил, что творчество возлюбленной доводит до слез

Возлюбленный Ани Лорак признался, что творчество невесты доводит его до слез. Исаак Виджраку посетил большой сольный концерт артистки в Москве, чтобы ее поддержать во время выступления и насладиться прекрасным вокалом.
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