Комбинация будет эффективнее – ученые нашли сочетание препаратов для снижения боли при мигрени Евгения КомароваУченые из Американского колледжа врачей представили эффективную комбинацию препаратов, снижающую боль при мигрени.
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