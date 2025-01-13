Лондон пригласил на неформальное заседание СБ ООН боевика из нацбата «Азов»

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на неформальное заседание Совета Безопасности ООН, организованное британской миссией, был приглашен представитель националистического батальона «Азов»* Валерий Горишний, который, по словам дипломата, является поклонником эсэсовской дивизии «Мертвая голова».