Для большинства россиян важна вовлеченность врача в проблему пациента

Идеальный визит к врачу означает выполнение как минимум шесть важнейших условий, которые сводятся к тому, что врач должен быть высокопрофессионален, вовлечен в проблемы конкретного пациента, а также к возможности получить медуслугу быстро.
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