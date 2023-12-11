«Ловушка близости»: вот почему у вас не получается изменить свою жизнь к лучшему

Если вы пытаетесь «взбивать масло из молока», как та лягушка из сказки, но все равно тонете в серости жизни, а не выбираетесь на свободу, возможно, причина в том, что вы попали в самую настоящую «ловушку близости».
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