Сплетенная СБУ "Паутина" против России — это начало конца Зеленского

Балу -

И ничего не изменится... Как ничего не изменилось после убийства в Москве (!!!) высших чиновников Минобороны... Как ничего не изменилось после убийства Захарченко. Гиви, Моторолы... Как ничего не изменилось после ещё десятков терактов на территории России... Одна болтовня и угрозы пальчиком... Горько, больно и обидно...