Это уже не покушение на российского генерала и не налет беспилотников на российский город. Удар по аэродромам в глубине России, где базируется стратегическая авиация — это со стороны Киева самый серьезный шаг по наращиванию эскалации с самого начала конфликта.
Сплетенная СБУ "Паутина" против России — это начало конца Зеленского
Комментарии
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И ничего не изменится... Как ничего не изменилось после убийства в Москве (!!!) высших чиновников Минобороны... Как ничего не изменилось после убийства Захарченко. Гиви, Моторолы... Как ничего не изменилось после ещё десятков терактов на территории России... Одна болтовня и угрозы пальчиком... Горько, больно и обидно...
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Юрий Золотарев
Конец твой будет страшен, ЗЕЛёное ЧМО!!
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