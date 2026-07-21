Трудно быть лидером, когда тебя не уважают. Трамп не делает Америку великой

Возобновление бомбардировок показывает: президент вверг США в бесконечную авантюру, а весь остальной мир — в экономический кризис ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Дональд Трамп увяз в Иране, бессильный и растерянный.
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