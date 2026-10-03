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Карпин обогнал Черчесова по количеству побед во главе сборной России и уступает только Романцеву

Карпин обогнал Черчесова по количеству побед во главе сборной России и уступает только Романцеву

Валерий Карпин обогнал Станислава Черчесова по количеству побед в качестве главного тренера сборной России.

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