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Белый дом: У США остался миллиард долларов на помощь Киеву, 96% уже выделено

Белый дом: У США остался миллиард долларов на помощь Киеву, 96% уже выделено

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила во время брифинга для представителей СМИ, что администрация Соединенных Штатов Америки имеет порядка одного миллиарда долларов для поддержки Киева, 96 процентов этой суммы уже использовано.

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