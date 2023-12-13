Белый дом: У США остался миллиард долларов на помощь Киеву, 96% уже выделено

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила во время брифинга для представителей СМИ, что администрация Соединенных Штатов Америки имеет порядка одного миллиарда долларов для поддержки Киева, 96 процентов этой суммы уже использовано.