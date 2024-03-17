В Ростовской области семья дончан выразила слова благодарности участковым уполномоченным полиции за оказанную помощь

В адрес руководства Главного управления МВД России по Ростовской области поступило обращение жителя Мясниковского района, который выражает благодарность сотрудникам Отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Мясниковскому району.
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