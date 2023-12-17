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«Сколько-сколько попал? Все еще играет? Включай трансляцию». Стеф Карри – когда узнал о 12 трехочковых Кигана Мюррэя

«Сколько-сколько попал? Все еще играет? Включай трансляцию». Стеф Карри – когда узнал о 12 трехочковых Кигана Мюррэя

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри с удивлением отреагировал на перфоманс четвертого номера драфта-2022 Кигана Мюррэя в матче с «Ютой».

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