SpaceX получила лицензии для запуска мобильной связи в США

SpaceX под руководством Илона Маска получила лицензии на использование низкочастотного спектра, что позволит охватить мобильной связью всю территорию США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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