Приговор за кредитное мошенничество в Хабаровске: два года условно

В Хабаровском крае оглашен приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении кредита. Злоумышленник, работающий продавцом в одном из магазинов города, воспользовался мобильным банком телефона своей бабушки для получения кредита в размере 300 тысяч рублей.