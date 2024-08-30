Приговор за кредитное мошенничество в Хабаровске: два года условно

В Хабаровском крае оглашен приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении кредита. Злоумышленник, работающий продавцом в одном из магазинов города, воспользовался мобильным банком телефона своей бабушки для получения кредита в размере 300 тысяч рублей.
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