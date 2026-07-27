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Без взлетной полосы: новый беспилотник «Аэромакс» сможет обследовать до 800 километров за один вылет

Без взлетной полосы: новый беспилотник «Аэромакс» сможет обследовать до 800 километров за один вылет

Возможности уже подтвердили испытания на объекте нефтедобывающего предприятия в Тюменской области Группа компаний «Аэромакс» представила новую беспилотную авиационную систему самолетного типа вертикального взлета и посадки «А-5 М/Л».

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