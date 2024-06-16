Раскрыт проект российско-украинского договора 2022 года: главное за сутки

МОСКВА, 16 июня, ФедералПресс. The New York Times разместила текст проекта российско-украинского договора 2022 года, зампред Совбеза Дмитрий Медведев назначил Владимира Якушева временно исполняющим полномочия секретаря генсовета «Единой России», а предложение президента Владимира Путина по Украине Владимир Зеленский отверг.
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