Пятеро детей убитой в Ярково Розы переданы под опеку бабушке

Пятеро детей Розы, убитой бывшим мужем в апреле 2025 года в селе Ярково Новосибирской области, переданы под официальную опеку бабушке и продолжают учёбу.
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