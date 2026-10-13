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Царьград

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Пятеро детей убитой в Ярково Розы переданы под опеку бабушке

Пятеро детей убитой в Ярково Розы переданы под опеку бабушке

Пятеро детей Розы, убитой бывшим мужем в апреле 2025 года в селе Ярково Новосибирской области, переданы под официальную опеку бабушке и продолжают учёбу.

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